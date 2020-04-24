MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi - Haber
Milletvekili, Ordu, MHP, Politika, Güncel, Haber

MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi

23 Nisan için İstiklal Marşı okuma etkinliğine katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, marşı ilginç bir beste ile okudu. Sosyal medyada gündem olan Enginyurt, tepki toplayınca videoyu sildi.

24.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son olarak TBMM'deki küfürlü kavga ile gündeme gelen MHP'li Enginyurt, dün akşam herkes gibi eline bayrağını alarak balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu. Ancak marşı ilk defa okuyormuş gibi davranan Enginyurt'un videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Enginyurt, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haber
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haber
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
İzlanda 19 saatle zirvede! İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri
İzlanda 19 saatle zirvede! İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Sağlık çalışanlarının yoğun bakımda kan ter içinde virüsle mücadelesi!
Sağlık çalışanlarının yoğun bakımda kan ter içinde virüsle mücadelesi!
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Mauricio Isla Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:11:13. #1.14#
title