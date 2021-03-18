MHP'li Bülbül: "HDP'nin anayasa ve hukuk tanımaz durumunun daha fazla çekilebilir bir tarafı kalmamıştır, milletimizin vicdanı kanamaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, "HDP'nin anayasa ve hukuk tanımaz durumunun daha fazla çekilebilir bir tarafı kalmamıştır, milletimizin vicdanı kanamaktadır" dedi.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultaydaki konuşması ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, MHP'nin yüz yıllara dayanan bir fikri birikimi olduğunun altını çizerek, bu kurultayın Türkiye'nin 2023 vizyonuna yönelik önemli bir seçim olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'da, dünyanın her yerinde Türkiye'nin kendi menfaatleri noktasında Ankara merkezli bir siyasetle ciddi bir çalışma yapması gerektiğini vurgulayan Bülbül, "Genel başkanımız Türkiye siyasetiyle ilgili olarak çok ciddi değerlendirmeler yaptı. Dış politikayla alakalı, ekonomiyle alakalı, anayasal sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle alakalı çok kıymetli değerlendirmeler yapmıştır. İnşallah milletimiz tarafından iyi bir şekilde dinlenmiştir, takip edilmiştir diye umuyorum. Çünkü hepimizin istifade edeceği önemli değerlendirmeler vardı. Türkiye'yi 2023 vizyonu içerisinde sadece seçim olarak değerlendirmiyoruz, cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir merhale olarak görüyoruz. Türkiye'nin daha güçlü, daha kudretli olması gerektiğini, vatandaşımızın da bu büyük fotoğrafta Türkiye'nin bu gücüne, kudretine ve bu mücadelesine odaklanması gerektiği konusunda önemli bir konuşmaydı. Biz bunları yaparken MHP olarak vatandaşımızın ekonomik, sosyal problemlerini de öteleyecek, yok sayacak değiliz, onlar için de mücadele edeceğiz. Fakat ekonomik, sosyal problemlere kurban edilemeyecek kadar değerli olan Türkiye'nin ve nesillerimizin menfaatleri meselelerine de odaklanılması gerektiği ve bunların ancak bu dönemde, bu zamanda tedbirler geliştirilerek bu işlerin de halledilmesi gerektiği önemlidir. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, dünyanın her yerinde Türkiye'nin kendi menfaatleri noktasında Ankara merkezli bir siyasetle ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Bu noktada MHP ve Cumhur İttifakı kararlılık içerisindedir. İnşallah neticeleri de hayırlı olacaktır" diye konuştu.

"HDP'nin anayasa ve hukuk tanımaz durumunun daha fazla çekilebilir bir tarafı kalmamıştır, milletimizin vicdanı kanamaktadır"

HDP'nin kapatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi değerlendiren Bülbül, "Beklediğimiz bir gelişmeydi. HDP'nin kapatılması gerektiği hususunda sayın Genel Başkanımız partimizde belli bir süredir bunu talep ediyor, değerlendiriyorduk. Hatta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı buna teşebbüs etmeyecekse bizim de mevzuattan kaynaklanan haklarımızı kullanarak böyle bir başvuruda bulunacağımızı ifade etmiştik. Böyle bir 609 sayfalık iddianame önemli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı oraya başka şeylerden bahsettiği bir şey değildir. 609 sayfalık bir iddianame varsa önemli delillerin içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki HDP'nin bugüne kadarki faaliyetleri, Türkiye aleyhine aldığı tutumlar, özellikle 6-8 Ekim olayları, son Gara operasyonundaki tutumu tavrı ve açıklamaları dahil olarak değerlendirildiğinde her bir olayın tek başına değerlendirilse dahi bir kapatma sebebi olan bir durumdan bahsediyoruz. HDP'nin bu Anayasa ve hukuk tanımaz durumunun artık daha fazla çekilebilir bir tarafı kalmamıştır. Milletimizin vicdanı kanamaktadır. Bugün toplumuza HDP-PKK ilişkisini sorun 'Evet vardır' der ve 'PKK'nın siyasi uzantısıdır' der. Problem şu, HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğu gerçeği halk tarafından kabul edilirken, siyasette ne yazık ki CHP ve İYİ Parti tarafından bu noktada HDP'yi meşrulaştıracak, HDP'yi aklayacak bir takım siyasi manevraların yapılması son derece vahimdir. CHP şu an affedilemez bir günaha sebep olmaktadır. Bunu işlemektedir. Kendi seçmenleri de dahil toplumu kandırarak, yanlış yönlendirerek Türkiye'ye büyük kötülük yapmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı