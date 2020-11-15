MHP İl Başkanı Adem Kar adaylığını açıkladı
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MHP İl Başkanı Adem Kar adaylığını açıkladı

15.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 15.11.2020 10:01

MHP İl Başkanı Adem Kar, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kongrede il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

MHP İl Başkanı Adem Kar, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kongrede il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kar, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, MHP Karabük İl Kongresi'nin 22 Kasım saat 14.00'te Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" düsturu ile 2023 vizyonuna hazırlanacaklarını belirten Kar, "2023 genel seçimlerinde en az iki milletvekilliği, dördüncü kez il belediye başkanlığı ve tüm ilçelerde belediye başkanlıklarını kazanmayı hedefine koymuş, bunun için gerekli tüm hazırlıkları başlatmaya azimli, kararlı bir yönetim ve teşkilat oluşturma çabamız sonunda ilçe kongrelerimizi tamamladık. Yeni ilçe başkanlıkları ve yönetim kurullarını oluşturduk. Yeni seçilen ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

Kar, Bahçeli'nin takdir ve müsaadeleri ile Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il belediye başkanları, ilçe başkanları, partisinin delegasyonu ve üyeleri ile yaptığı istişareler sonucunda il kongresinde MHP Karabük İl Başkanlığına aday olmaya karar verdiğini kaydetti.

MHP İl Başkanı Adem Kar adaylığını açıkladı
MHP İl Başkanı Adem Kar adaylığını açıkladı
MHP İl Başkanı Adem Kar adaylığını açıkladı
MHP İl Başkanı Adem Kar adaylığını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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