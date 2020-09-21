MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, İstanbul 2 Nolu Baro'ya üyelik için başvurdu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul'da kurulacak 2 Nolu Baroya katılmak için başvurduğunu bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul'da kurulacak 2 Nolu Baroya katılmak için başvurduğunu bildirdi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu baronun kurulması için 2 bin imzanın tamamlandığını belirtti.

Avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı'nın kurucular kurulunda yer aldığı baroya kayıt başvurusunda bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Ben de avukat olarak müracaat yaptım. İmzalar Barolar Birliğine teslim edilecek, bir hafta sonrasında süreç tamamlanmış olur." diye konuştu.

2 Nolu Baronun avukatların sorunlarını ele alacağının altını çizen Yıldız, "Daha önceki baroların uğraştığı siyasetle uğraşmaktan ziyade avukatların yetişmesi ve hukukun üstünlüğünün tüm olarak hakim kılınması için üzerine düşen görevi yapacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, 2 Nolu Baronun kuruluşunda yer alan avukatların Anayasanın başlangıç kısmında ifade edilen "Türk milli menfaatlerinin ve Türk varlığının himayesi, Anayasa ve kanunlara uygun olarak hukukun her alanda üstünlüğünü temin" için görev yapacağını kaydetti.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararına tepki

Yıldız, ayrıca, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığına yönelik kararı sonrasındaki üç CHP'li milletvekilinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yarın gerçekleştireceği ziyareti de değerlendirdi.

"Bireysel başvuruya konu olan işlemlerde Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmış olması, bazı CHP vekillerinin iddiasının aksine ceza hükmünün kesinleşmesini önlemez." ifadesini kullanan Yıldız, Anayasa'nın geçici maddelerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu madde özel düzenlemedir, kişinin yeniden seçilmesi halinde o dosya için genel hüküm olan 83'üncü madde uyarınca dokunulmazlık vermez. AYM, Enis Berberoğlu kararında bu düzenlemeyi dikkate almamıştır. Bu sebeple sözü edilen karar Anayasanın 138'inci maddesi 1'inci fıkrasına açıkça aykırıdır."

Hak ihlali kararı nedeniyle "TBMM üyeliği" sıfatının otomatik olarak yeniden kazanılamayacağının altını çizen Yıldız, "Söz konusu AYM kararından sonra öncelikle yerel mahkemeye gidilmesi gerekir. Yargılamanın yenilenmesinden sonra verilecek karara göre hareket edilmelidir. Bu yol takip edilmeden Meclis Başkanının yapacağı herhangi bir işlem yoktur." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven