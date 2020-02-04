: MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir

04.02.2020 21:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:36

Başkentgaz tarafından, Ensar Vakfı'na Kızılay aracılığıyla bağış yapıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma sürerken, MHP de Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert eleştiriler yöneltti ve istifa çağrısı yaptı.

SAVCILARI GÖREVE DAVET ETTİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı'nın hukuka aykırı, yanlış işlerin altına imza attığını vurgulayarak, Kerem Kınık hakkında soruşturma açmaları için savcıları göreve davet etti. Kızılay'ın aldığı bağışların başka bir yere bağışlanmasının izahı olamayacağını ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu:

"YANLIŞLARIN ALTINA İMZA ATAN KIZILAY DEĞİL KIZILAY BAŞKANI'DIR"

"Devlet babanın en önemli kuruluşlarından biri olan Kızılay'ın asla yıpratılmaması, tartışmalara konu edilmemesi gerekir. Yanlış işlerin altına imza atan Kızılay değil, Kızılay Başkanı Kınık'tır. Kızılay Başkanının, başka yerlere yardım yapması ticaret hukuku ve vergi yasalarına aykırıdır. Kerem Kınık suç işlemiştir, Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal soruşturma açmalı ve Kınık bunun hesabını vermelidir. Kızılay'ı zedelersek, Kızılay'a dil uzatırsak yaralarsak, bu milletin yardım, bağış duygularını zedeler, bu milletin göz bebeği kuruluşa haksızlık, yazık etmiş oluruz . Türk Kızılay'ı ayrıdır, Kerem Kınık ayrıdır, istifa etmelidir, hakkında soruşturma açılmalıdır. Kızılay'ın aldığı bağışları hiçbir yere bağışlama hakkı yoktur. Bunun tartışılacak ve konuşulacak bir yanı yoktur, izahata da ihtiyacı yoktur. Kızılay başkanı Kerem Kınık vergi suçu işlemiştir, hesabını da vermelidir."

Cemal Enginyurt

NE OLMUŞTU?

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık bağış tartışma konusu olmuştu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şartlı bağış tartışmalarına ilişkin, "Başkent Gaz, Kızılay'a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kızılay ağırlıklı olarak vatandaşlarımızın bireysel yaptığı, o küçük ama çok kıymetli katkılarından beslenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

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