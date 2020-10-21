MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
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MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

21.10.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:42
MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Osman Durmuş'un geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. MHP ise yaptığı açıklamada, Durmuş'un tedavisinin devam ettiği belirterek iddiaları yalanladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Twitter hesabından yapılan açıklamada eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiğine dair haberlere yalanlama geldi.

MHP'den yapılan açıklamada, "21.Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, Eski Sağlık Bakanımız Sn Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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