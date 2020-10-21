MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Osman Durmuş'un geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. MHP ise yaptığı açıklamada, Durmuş'un tedavisinin devam ettiği belirterek iddiaları yalanladı.