MHP'den AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun

22.08.2019 08:42

Van'da polisin göstericilere müdahalesine "Bu vahşet kabul edilemez" diyerek tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi. Enginyurt, Yeneroğlu'nun PKK sevici olduğunu savunarak "Yazıklar olsun" dedi.