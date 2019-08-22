MHP'den AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun
Van'da polisin eylemcilere müdahalesine "Vahşet" diyen AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na tepki gösteren MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, "PKK sevicisi Mustafa, yazıklar olsun" dedi.
22.08.2019 08:42
Van'da polisin göstericilere müdahalesine "Bu vahşet kabul edilemez" diyerek tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi. Enginyurt, Yeneroğlu'nun PKK sevici olduğunu savunarak "Yazıklar olsun" dedi.