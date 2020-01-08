MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti
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MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

08.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:58
MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, valiliğe gelişi sırasında Hacımüftüoğlu'nu Vali Ümit, yardımcıları , ve Çağlayan Kaya'nın karşıladığı belirtildi.

İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hacımüftüoğlu'nun, daha sonra beraberindekilerle Vali Ümit'in makamına geçtiği ve kentin genel durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Vali Ümit ve Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nun, kurumsal faaliyetlerle ilgili fikir alış verişinde bulunduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA
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