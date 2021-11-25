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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.


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