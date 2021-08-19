MFÖ'den ilaç gibi konser
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MFÖ'den ilaç gibi konser

MFÖ'den ilaç gibi konser
Hürriyet - Haberler | Magazin

BOĞAZ'DA MÜZİK ZİYAFETİPoll Production organizasyonuyla gerçekleşen, medya sponsorluğunu Demirören Medya Grubu'nun üstlendiği Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam MFÖ sahnedeydi.

BOĞAZ'DA MÜZİK ZİYAFETİ

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen, medya sponsorluğunu Demirören Medya Grubu'nun üstlendiği Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam MFÖ sahnedeydi. Sevenleriyle Boğaz'ın kıyısında buluşan grup, Türk müziğine damga vurmuş şarkılarıyla müzik ziyafeti sundu.

KURUÇEŞME'Yİ ÖZLEMİŞTİK

Konser öncesi röportaj veren Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, "Kuruçeşme konserlerini özlemiştik. Boğaz manzarası o kadar güzel ki, dekor gibi. Şarkıları seyirciyle beraber seslendirmek de bizim için ilaç gibi" dedi. Efsane üçlü, "Best of albüm yapacak mısınız?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Birbirimizi kandırabilirsek bir şeyler yapabiliriz."

Kaynak: Hürriyet

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