Mezuniyetini Ters Takla Atarak Kutlamak İsterken Kafasının Üstüne Çakıldı! Kamera Kayıttaydı
ABD'de, üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının üstüne düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 240 binden fazla kişi beğendi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentindeki Teksas Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde sahneye çıkıp diploma alan bir öğrenci, mezuniyetinin kutlamak için ters takla attı ancak kafasının üstüne çakıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, öğrencinin diplomasını aldıktan sonra aniden ters takla atmaya çalıştığı; ancak kafasının üstüne düştüğü görüldü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 240 binden fazla kişi beğenirken, 71 binden fazla kişi de görüntüyü paylaştı. Görüntüyü yorumlayanlar, öğrenci için üzüldüklerini ancak olayın ister istemez tebessüm de ettirdiğini yazdı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (13)
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Spiker ingilizce yarışmacımız yaşaaar demeseydi bunlar olmayacaktı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dikkat aklın en büyük çocuğudur...Hayatta dikkat etmeyip şımarırsan kıçını kırıp ömür boyu kumanda elinden düşmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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artistliğin sonunda rezil olmakta varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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taklacı güvercine bak senCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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düştüğü yere bişey olmuşmu la bi haber verin kırık göçük olmasındaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır