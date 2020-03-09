Mezopotamya'nın kadim halkı: Süryaniler Binlerce yıldır Mezopotamya topraklarında yaşam sürdüren Süryaniler'in Türkiye'deki nüfusu geçmiş yıllarda yaşamış oldukları olumsuzluklar nedeniyle ciddi anlamda azaldı.

Binlerce yıldır Mezopotamya topraklarında yaşam sürdüren Süryaniler'in Türkiye'deki nüfusu geçmiş yıllarda yaşamış oldukları olumsuzluklar nedeniyle ciddi anlamda azaldı. Dil başta olmak üzere bir çok kültürleri de yok olmaya yüz tutan Süryaniler, yeniden eski günlerine dönmek istiyor.