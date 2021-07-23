Mezarı başında anıldı

5 yıl önce hayatını kaybeden Türk Halk Müziği ve Arabesk Müziğin efsane sanatçısı Hüseyin Altın, Sütlüce'deki mezarı başında anıldı. Anamaya ailesi ve dostları katıldı.

Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, Dargınım ve Hasret Akşamları şarkıları ile unutulmazlar arasına giren sanatçı Hüseyin Altın beş yıl önce balkondan düşerek yaşamını kaybetmişti. Kızı Hilal Altın, babasının tutkulu hayranları olduğunu belirterek anısını daima yaşatacaklarını ifade etti.

Usta şovmen Mehmet Ali Erbil, Hüseyin Altın ile 80'li yıllarda turnelere katıldığını belirterek "Unutulmaz şarkılarıyla daima yaşayacaktır" dedi.

Kaynak: Snob Magazin