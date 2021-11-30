"Mevsimlerle Gaziantep" fotoğraf yarışmasına başvuru için son gün

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) iş birliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun desteğiyle (TFSF) kenti daha geniş kitlelere tanıtmak, Gazi şehre ilişkin görsel bellek oluşturmak ve GBB'nin ileriki süreçte yapacağı çalışmalarda kullanılmak üzere fotoğraf arşivi oluşturmak amacıyla "Mevsimlerle Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 1 Aralık 2021'de son bulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında GBB Gazi Kültür A.Ş. ile GAFSAD ortaklığında TFSF'nin katkılarıyla "Mevsimlerle Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması organize edilecek. Gaziantep ilinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamı "Mevsimlerle Gaziantep" üst başlığı altında ve "İlkbahar", "Yaz", "Sonbahar" ve "Kış" alt başlıkları olmak üzere dört alt başlık altında çekilecek fotoğrafları içerecek. Yarışmada bulunmak isteyen fotoğrafa meraklı vatandaşlar, https://tfsfonayliyarismalar.org/ internet adresinden başvurularını 1 Aralık 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Jüri üyelerinin kararıyla birinciliğe layık görülen eser sahibi 5 bin Türk lirası, ikinci 3 bin lira, 3'üncü 2 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca mansiyon ödülü olarak da 1 bin lira verilecek.

Gaziantep'in fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi ve gelecek kuşaklara sanatsal miraslar bırakılması için gerçekleştirilecek yarışmada ödüllendirilen fotoğraflar kitap haline getirilecek. Yarışma amatör ve profesyonel tüm vatandaşlar katılımına açık olacak. Daha önce bir yarışmada yer bulmuş ya da ödül almış eserler, değerlendirmeye alınmayacak. Fakat fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmeyecek. Yarışmaya katılım ücretsiz olacak, gönderilen fotoğrafların Gaziantep ili sınırları içerisinde çekilme şartı aranacak. Katılımcılar her bölüme en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmada boy gösterebilecek. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmada geçerliliği olacak. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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