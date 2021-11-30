"Mevsimler" ve "Sesime Sesin" Kişisel Fotoğraf Sergileri Açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Arş. Gör. Hakan Yılmaz'ın "Mevsimler" ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğr. Gör. Hayati Ulusay'ın "Sesime Sesin" adlı kişisel fotoğraf sergileri açıldı.

AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezinde açılan sergiye; AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk Akçay, Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Nuri Kara ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır'ın yanı sıra çok sayıda Afyonkarahisarlı sanatsever katıldı.

"Farklı zamanlar farklı noktalar"

AKÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Arş. Grv. Hakan Yılmaz, sanatseverler ile bulaşan "Mevsimler" isimli sergisinin 11'nci kişisel fotoğraf sergisi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sergim mevsimlerden oluşuyor. 60 fotoğraf var ve 60 fotoğrafın yaklaşık 50 tanesini Afyonkarahisar'da farklı mevsim ve farklı noktalarda çektim. 10 tanesi ise farklı şehirlerde Nemrut Dağı, Eskişehir, Bursa, İznik'te çektiğim fotoğraflar var. Bu sergimde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışta farkı noktalarda farklı zamanlarda çektiğim fotoğrafları bir araya getirdim. Özellikle doğaseverleri, doğaya merakı olanları ve fotoğraf tutkusu olanları mutlaka sergimizi görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

"Müzisyenlerin görünmeyen yüzü"

Öğr. Grv. Hayati Ulusay da "Sesime Sesin" adlı sergisinde 34 fotoğrafın yer aldığını belirterek, "Bu sergide gerek ülkemizin, gerekse dünyanın farklı yerlerinden olmak üzere müzisyenlerin görünmeyen yüzünü göstermeye çalıştım. Sergim, yaklaşık 6-7 senelik bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Yıl sonuna kadar açık kalacak olan sergime tüm Afyonkarahisarlı sanatseverleri davet ediyorum. "

Sergi, 31 Aralık 2021 tarihine kadar pandemi koşullarına uyularak, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ziyaret edilebilecek.

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