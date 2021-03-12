MARDİN Mevsimin kurak geçtiği Mardin'de 'yağmur' duası

Mevsimin kurak geçtiği Mardin'de 'yağmur' duası

MARDİN'de, mevsim gereği yeteri kadar yağmur yağmaması nedeniyle kuraklık endişesi başladı. Son 20 yılın en kurak döneminin yaşanmasıyla Derik ilçesine bağlı kırsal Taşit Mahallesi'nde muhtar Hamit Çelik ile mahalleli, mera ve tarlalarına yağış düşmesi için imam Rıdvan Beşer öncülüğünde 'yağmur' duasına çıktı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yağışın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu. Son 20 yılın en kurak döneminin yaşanmasıyla Derik ilçesindeki çiftçiler ve besiciler yağmur duasına çıktı. İlçeye bağlı kırsal Taşit mahallesinde muhtar Hamit Çelik ile mahalle sakinleri, imam Rıdvan Beşer öncülüğünde meralarına ve tarlalarına yağış için dua etti.

'KURAKLIK İNSANLAR İÇİN BÜYÜK FELAKET'

İmam Rıdvan Beşer, kuraklığını insanlar için en büyük felaketlerden olduğunu ifade ederek, "Mahallelilerin talebi üzerine yağmur duasına çıktık. Allah, duamıza icabet edip kabul eder inşallah. Temennimiz, dileğimiz, arzumuz o yöndedir. Allah, hiç kimseye kuraklık göstermesin. Çünkü kuraklık bütün insanlar için en büyük felaketlerden bir tanesidir. Yağmurun olmaması, ağaçların yeşermemesi, hayvanların susuz kalması, bütün mahlukatın etkilenebileceği felaketlerdendir kuraklık. Allah, hiçbir kulunun dileğini, elini boş çevirmesin inşallah. Talebimizi duamızı Allah'a arz ettik. İnşallah rabbimiz bize bereketiyle muamele eyler inşallah" diye konuştu.

Mardin'de son 20 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyleyen muhtar Hamit Çelik, "20 seneden bu yana böyle bir kuraklık görmedik. Biz yağmuru bekliyoruz. Yağmur yağsın diye dua ediyoruz. İnşallah yağmur yağacak ve hayvanlarımız doyar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı