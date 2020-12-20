Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı
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Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

20.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:24

Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

IĞDIR - Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 9 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.

Kar yağışını hasretle beklediklerini dile getiren Oktay Artan isimli vatandaş, "Mevsimin ilk karı bin bereketle yağdı çok şükür. Kar yağışı ile birlikte mikroplar öldü. İnşallah bundan sonra da kar yağar. Çiftçi ve vatandaşlarımızın yüzü güler, kuraklıktan kurtuluruz inşallah" dedi.

Evlerinin önünde oyun oynayan çocuklar ise kar yağışının sevincini kartopu oynayarak yaşadı.

Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı
Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı
Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı
Mevsimin ilk karı sevinçle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:24:51. #1.14#
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