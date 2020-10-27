Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? 2020 Mevlid Kandili sözleri!
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Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? 2020 Mevlid Kandili sözleri!

27.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:39
Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? 2020 Mevlid Kandili sözleri!

Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği 2020 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili nasıl ibadet edilir?

Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? 2020 Mevlid Kandili sözleri!

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İslami takvimin ay takvimi, miladî takvimin ise güneş takvimi olmasından dolayı miladi takvimde mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı islamî ay başladığında sabitleme metodu kullanılır. 2020 Mevlid Kandili, 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak. Regaib Kandili 27 Şubat'ta, Mirac Kandili 21 Mart'ta, Berat Kandili 7 Nisan'da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edildi.

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