Kağızman İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçedeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşları bilgilendirdi.

Müftü Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili bilgi vererek, "Mevlid-i Nebi Haftası, Diyanet İşleri Başkanlığının tamamen kendi inisiyatifiyle ve Türkiye'deki ilahiyat birikimiyle istişare ederek planladığı ve uygulamaya koyduğu bir haftadır." dedi.

Bu haftanın kanunların verdiği yetkiyle ortaya çıktığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hz. Peygamberi anmaktan anlamaya düsturuyla gelişen, peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan bir haftadır."

Yılmaz, hafta içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirterek, Kağızman Merkez Cami'de konferans yapılacağını kaydetti.