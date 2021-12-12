Mutasavvıf, düşünür, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin altıncı gününde, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Duhan suresinin okunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra sahne alan Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, "Ya Hazreti Mevlana Hak Dost", "Gel, Gel Ne Olursan Ol Yine Gel", "Sevelim Hazreti Mevlana'yı", "Ben Yürürem Yane Yane", "Sordum Sarı Çiçeğe", "Sevdim Seni Mabuduma", "Ya Olduğun Gibi Görün ya Göründüğün Gibi Ol" eserlerinin yer aldığı Tasavvuf Müziği Konseri verdi.

Çok sayıda dinleyici Özhan'ı performansından ötürü ayakta alkışladı.

Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer'in "Mesnevi Sohbeti" yaptığı programda, Na'than Ali Kalaycı'nın Buhurizade Mustafa Efendi'nin rast makamında bestelediği na't-ı şerif, ayakta ve sazsız olarak icra edildi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içerirken, sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "İnsan-ı Kamil'e doğru yönelişini ifade ediyor.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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