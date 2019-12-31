Mevlana,746.Vuslat Yıl Dönümünde Darülaceze'de anıldı

31.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:05

İstanbul-Okmeydanı Darülaceze Binası Kültür Salonunda muhteşem bir etkinlik düzenleyerek,davetli ve Huzurevi sakinlerine güzel bir gün geçirten,Sair Özdemir' konuşmasında ekinliğin gerçekleşmesine imkan veren, Darülaceze Başkanı Hamza Cebe ve Başkan Yardımcı Ahmet Malatyalı'ya ve desteklerinden dolayı Türk Güreşinin sevdalısı Türköz Gayrimenkul Sahibi Abdullah Türköz ve Taşova Dernekler Federasyonu'nu Başkanı Hasan Sevran ve Duran Kaplan ' a, (ZEYÇED)Zeytinburnu Çevre ve Kültür ve TurizmDerneği Başkanı Ali Gündüz'e ve basınımızateşekkür ediyorum " dedi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı da açıklamasında dünya da ilgi uyandıran düşünce adamı Mevlana'yıanmaya vesile olduklarından duydukları memnuniyeti dile getirdi..

Kaynak: Bültenler