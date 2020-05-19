Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
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Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu

Elazığ'da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, elleri bağlı tavana asılı şekilde cesetle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı aileleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
19.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:10

Elazığ'da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, erkek cesedi ile karşılaştı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Varlık Sokak'ta 2 katlı metruk evde meydana geldi. Sokakta futbol oynayan çocukların topu 2 katlı binaya kaçtı.

TAVANA ASILI ŞEKİLDE CESETLE KARŞILAŞTILAR

Topu almak için eve giren çocuklar, elleri bağlı tavana asılı şekilde cesetle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı aileleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
DÜNYAYA BRL BAGLAMAYIN: İp olmadan nasıl asar kendini ve topun durumu nasıl
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DALGAMI GEÇİYORSUNUZ: Elleri bağlı birisi nasıl intihar edecek?
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GARİP: elleri bağlı intihar hmm. habercilikte on numara yada polis on numara
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