: Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var

17.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:56

Metropoll Araştırma, Twitter hesabından Aralık ayı araştırmasında yer alan "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı veriyi açıkladı.

Paylaşılan veriye göre Aralık ayı itibariyle Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 50,2 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ı yüzde 48,6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 38,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ 4. SIRADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 34,3 ile 4. sırada yer alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,7 ile listede 5. sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 31,4 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip etti.

AKŞENER 7. SIRADA

Verilere göre Meral Akşener, Soyer'in ardından gelirken, onu Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş ile Ali Babacan izliyor.

KASIM AYINDA ARADAKİ FARK 8 PUANDI

Metropoll Araştırma'nın Kasım araştırmasında Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 44,3 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan'ı yüzde 36,1 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 28 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etmişti.

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