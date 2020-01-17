Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var
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Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var

Anket şirketi Metropoll, "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı araştırmasının detaylarını Twitter'dan paylaştı. Araştırmaya göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi yüzde 50,2 ile Recep Tayyip Erdoğan olurken onu yüzde 48,6 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Yine Metropoll'ün Kasım ayında yayınladığı ankette aradaki fark 8 puan olarak ölçülmüştü.

17.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:56

Metropoll Araştırma, hesabından Aralık ayı araştırmasında yer alan "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı veriyi açıkladı.

Paylaşılan veriye göre Aralık ayı itibariyle 'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 50,2 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ı yüzde 48,6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , yüzde 38,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ 4. SIRADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 34,3 ile 4. sırada yer alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,7 ile listede 5. sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 31,4 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip etti.

AKŞENER 7. SIRADA

Verilere göre Meral Akşener, Soyer'in ardından gelirken, onu Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş ile Ali Babacan izliyor.

KASIM AYINDA ARADAKİ FARK 8 PUANDI

Metropoll Araştırma'nın Kasım araştırmasında Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 44,3 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan'ı yüzde 36,1 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 28 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etmişti.


Haber Videosu

: Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var
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