MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti
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MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti

MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' anketinin sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği ankette; AK Parti, CHP ve İYİ Parti barajı geçerken kararsızlar yüzde 20 ile ikinci parti oldu. Ankette ayrıca uzun süre sonra MHP'nin HDP'yi geçtiği de görüldü.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' kapsamında 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AK Parti'nin oy oranı yüzde 27, CHP'nin yüzde 18, İYİ Parti'nin yüzde 11, MHP'nin yüzde 9, HDP'nin yüzde 8, Saadet Partisi'nin ve DEVA Partisi'nin yüzde 2, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 1 oy aldığı görüldü.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇTİ

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin barajı geçtiği ankette, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerine göre barajı geçebilen HDP ve MHP ise yüzde 8 ve yüzde 9 ile baraj altında. Bu sonuçla birlikte uzun bir süre sonra MHP'nin MetroPOLL anketlerinde HDP'yi geçtiği görüldü.

KARARSIZLAR 2. PARTİ OLDU

Ankette en dikkat çeken sonuç ise yüzde 20 olarak ölçülen kararsız seçmen oldu. Araştırmada "Kararsızım" diyenler 8.7, "protesto oy" diyenler yüzde 6, "cevap yok" diyenler ise 5.9 olarak belirlendi.

MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar 2. parti oldu, MHP de HDP'yi geçti
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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