Metronun önüne atlayan kadının dün de köprüden atlamaya kalkıştığı ortaya çıktı

Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamaya kalkıştığı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamaya kalkıştığı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Melis D. (27) isimli kadın, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından kadınla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı