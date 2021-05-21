Metronun önüne atlayan kadının dün de köprüden atlamaya kalkıştığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Metronun önüne atlayan kadının dün de köprüden atlamaya kalkıştığı ortaya çıktı

Metronun önüne atlayan kadının dün de köprüden atlamaya kalkıştığı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamaya kalkıştığı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamaya kalkıştığı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Melis D. (27) isimli kadın, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından kadınla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Metro raylarına atlayan kadının bacağı koptu
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Metro raylarına atlayan kadının bacağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metronun önüne atlayan kadının dün de köprüden atlamaya kalkıştığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:53:01. #1.14#

title