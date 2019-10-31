Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu
Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşın özellikle kameraya alınıp zoom yapılması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Kısa sürede gündem olan görüntü, "Terbiyesizlik" olarak yorumlandı.
29 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bayram kutlamalarından farklı farklı görüntüler sosyal medyada yayılırken metrodaki çekilen bir video ise tepkilere yol açtı.
Bayram kutlamaları sırasında bir metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli bir adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada bu görüntünün yayılmasıyla birlikte, videoya sert tepkiler geldi. Vatandaşlar görüntüyü "Terbiyesizlik" olarak nitelendirdi.
SOSYAL MEDYA AYAKTA
Metrodaki görüntüler, sosyal medyada #taciz etiketiyle en çok konuşulan olay oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü video yayılırken, görüntülerin kimin çektiği merak ediliyor.
Kılıf kıyafet özgürlüğüne dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ise şu mesajları paylaştı;
VİDEO: Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu