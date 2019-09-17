İmamoğlu'nun talimatıyla, İETT yöneticileri sahaya inerek vatandaşlarla yolculuk yaptı

17.09.2019 13:20

İstanbul'da 2019-2020 eğitim yılının açılmasıyla 3 milyona yakın öğrenci ve 200 bine yakın öğretmen ders başı yaptı. İBB, Valilik, Emniyet ve Jandarma ile birlikte trafikte bir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken, İETT yöneticileri de sahaya inerek denetimlere destek verdi.

Okulun ilk haftası Edirnekapı Metrobüs Komuta Merkezi ile Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda incelemelerde bulunan bürokratlar, öğrenciler ve vatandaşlarla metrobüste seyahat etti.

SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİLER

Sorunları ve talepleri dinleyen yöneticiler, daha sonra bazı hatlardaki otobüslere de binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı.

İlk hafta İstanbulluların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına kulak vererek ücretsiz toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANMADI

Ayrıca alınan tedbirler sayesinde trafikte ciddi bir yoğunluk ve aksama yaşanmadı. İETT Genel Müdürlüğü, zaman zaman vatandaşlarla seyahat ederek sorunları yerinde tespit etmeyi ve vatandaşların görüşünü alarak çözmeyi hedefliyor.