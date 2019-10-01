Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde

01.10.2019 10:00

Dün yaşanan olayda, metrobüste bir kadın ile erkek arasında tartışma çıkmıştı. Seyir halinde giderken "Çantanızı çeker misiniz rahatsız oluyorum" diyen adama tepki gösteren kadın çılgına dönmüş ve ortalığı birbirine katmıştı. Olayın yankıları devam ederken, sosyal medya kullanıcıları kadına sert tepki gösterdi. Sosyal medyada açılan #Erkeğeşiddetehayır #Erkeğeşiddetehayır etiketleriyle kadının cezalandırılması istendi.

KADININ CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Sosyal medyanın konuştuğu haber kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, kadına tepkiler çığ gibi büyüyor. #Erkeğeşiddetehayır etiketiyle tepkilerin yağdığı olay Türkiye'nin gündeminde. Sosyal medya kullanıcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşımlara etiketleyerek gereken cezanın verilmesini talep etti.

İşte sosyal medyadaki tepkiler;

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı tartışma çıktı. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, küfürler savurdu.Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaşıyor. Kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" diyor. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde cevap veriyor.