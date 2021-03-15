Metrobüslerde korkutan yoğunluk
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Metrobüslerde korkutan yoğunluk

15.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:14

- Metrobüslerde korkutan yoğunluk Korona virüs vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu.

- Metrobüslerde korkutan yoğunluk

İSTANBUL - Korona virüs vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu.

Korona virüs pandemisinde son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe giden İstanbulluların görüntüsü ise pes dedirtti. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı. Pandemi öncesine dönen metrobüslerde sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü.

Metrobüslerde korkutan yoğunluk
Metrobüslerde korkutan yoğunluk
Metrobüslerde korkutan yoğunluk
Metrobüslerde korkutan yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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