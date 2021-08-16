Metrobüs bozuldu, duraklarda yoğunluk oluştu

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Tartışmalara Cübbeli de dahil oldu! Hem Ebrar'a hem de onu destekleyenlere çok sert sözler

Yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı "sütyen tartışması" yarattı

Taliban Sözcüsü, Türk televizyonuna konuştu! Hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesajı var

İstanbul Sefaköy'de bir metrobüsün bozulması sonucu, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

İstanbul Sefaköy'de bir metrobüsün bozulması sonucu, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Metrobüs seferlerinin durmasıyla duraklarda da yoğunluk oluştu.

E-5 güzergahında bulunun metrobüslerin, yeteri kadar bakımlarının yapılmaması nedeniyle sürekli olarak arıza vermesi, yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor. Bugün mesai saatinin bitiminde Sefaköy rampasında bozulan bir metrobüs nedeniyle güzergah boyunca metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Güzergahtaki metrobüs yoğunluğunun yanı sıra duraklarda da insan yoğunluğu yaşandı. Mesai saatinin bitiminde evine gitmek için duraklara gelen vatandaşlar durağa girmekte güçlük çekti. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı