"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Bahçelievler'de '5 yıldır metrobüste oturamıyorum. Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyerek sosyal medyayı sallayan Bahattin Çağrış ile yeniden bir araya geldi.

"ŞİRKET ARABA VERDİ AMA OTOPARK BULAMIYORUM"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deydi. İmamoğlu burada yılbaşı öncesi bir televizyon kanalı röportajında, 'Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağrış ile konuştu.

Çağrış, İmamoğlu'na, 'O röportajdan sonra şirket bana araç tahsis etti ama şimdi de otopark sorunu yaşıyorum. Her mahallede ve semtte bu sorunu yaşıyoruz. Arabayı park edecek yer bulamıyoruz' dedi. İmamoğlu da bunun üzerine, 'Araba aldıysan iyi. Madem bu sorunu yaşıyorsun bir gün seninle arabanla çıkalım. Nerelerde otopark sorunu yaşıyorsun oralara bakalım ve çözüm üretelim' diye cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu

"METROBÜS BAHATTİN İLE KARŞILAŞTIM"

İmamoğlu, Bahattin Çağrış ile yeniden bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından da paylaşarak "Bahçelievler'de "Metrobüs Bahattin" ile karşılaştım.Sevgili kardeşime şirketi araba tahsis etmiş ancak bu kez otopark sorunundan şikayetçi. Kendisi yine haklı, otopark İstanbul'un en önde gelen sorunlarından biri, çözüm için de projelerimiz hazır ." ifadelerini kullandı.

METROBÜSTE YOLCULUK YAPMIŞLARDI

CHP'nin İBB Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem olan vatandaşla daha önce de bir araya gelip "Bahattin Çağış hemşehrimle yılın ilk gününe beraber başladık" diyerek, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.