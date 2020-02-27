Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada!
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Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada!

Pendik metro istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenlerde çevredekilere aldırış etmeden yanındaki genç kıza bakarak kendini tatmin eden sapık, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

27.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:13
Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada!

İstanbul 'te metro istasyonu çıkışında akıllara zarar bir olay yaşandı. Çevredekilere aldırış etmeden merdivenlerden çıkarken önünde yürüyen genç kıza bakarak kendini tatmin eden sapık, kameralara yakalandı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA KAÇTI

Görüntülendiğini anlayınca paniğe kapılan kimliği belirsiz kişi, merdivenlerden aşağı doğru kaçmaya başladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası vatandaşlar emniyet görevlilerinden bu kişiyi bulmasını istedi.


Haber Videosu

: Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada!
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