Otomobilin Çarptığı Yaya Metrelerce Havaya Uçtu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu.

Kaza geçtiğimiz hafta Cuma günü Lüleburgaz ilçesindeki D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat'a (26), bir otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü. Polat, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardımına koştu.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Polat'ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor.Bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidinde kendisini fark etmeyen başka bir otomobil hızla Polat'a çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Çevredeki vatandaşlar ve çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA