Otomobilin Çarptığı Yaya Metrelerce Havaya Uçtu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu. Bir de hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu.
Kaza geçtiğimiz hafta Cuma günü Lüleburgaz ilçesindeki D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat'a (26), bir otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü. Polat, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardımına koştu.
KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Polat daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Polat'ın yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor.Bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidinde kendisini fark etmeyen başka bir otomobil hızla Polat'a çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Ancak daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Çevredeki vatandaşlar ve çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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eğer ışıklı yaya geçidiyse ışığa yayada uymak zorunda. fakat yaya geçidinde trafik ışığı yoksa %100 çarpan suçlu. hem hızı fazla hemde yaya geçidinde öncelik yayaya ait. trafik ışığı varsa ve yayay kırmızı yanarken geçtiyse yaya suçlu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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alın size yaya önceliği, tabiki de yaya önceliklidir ama böyle sürücüler varken yayalara sen önceliklisin koçum atla yola dersen can kaybı bile göreceğiz. bu şuanki odunlaşmış zihniyetle bi anca değişmez, sen ilkokuldan itibaren bu zihniyeti aşıla 20 25 sene sonra sorunsuz işler. ama şuan değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DENİZLERDE ARTAN AV BASKISI YÜZÜNDEN BALIKLAR BİTME NOKTASINA GELDİ BU SENE KİMSE DOĞRU DÜRÜST BALIK YİYEMEDİ PAZALARDA TEZGAHLARDA KENDİNİ TOPARLAMAMIŞ YAVRU BALIKLAR SATILDI SİZE BİR MÜJDE VEREYİM BU KAFAYLA GİDERSENİZ BALIKLARI YA ESKİ FİLMLERDE YADA RÜYANIZDA GÖRECEKSİNİZ O RÜYANIZDAKİ BALIKLARIDA YATARKEN YANINIZA MANGAL ALIN GÜZEL IZGARA YAPARSINIZ. . DENİZLERDE BALIKLARIN BOLLAŞMASI İÇİN BALIK AVI EN AZ BİR SENE YASAKLANMALICevap Yaz Yayından Kaldır
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ULAN SIĞIR HERİF YAYA YOLUNDA ADAM ORTA REFÜJDE DURUP YOL VERMEN GEREKLİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaya gecitinden carpanlara cok agir hapis ve para cezalar verilmesi lazim. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır