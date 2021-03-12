Metre 2033 ücretsiz oldu! 15 Mart'a kadar Steam'de ücretsiz olan Metro 2033 sistem gereksinimleri neler?
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Metre 2033 ücretsiz oldu! 15 Mart'a kadar Steam'de ücretsiz olan Metro 2033 sistem gereksinimleri neler?

12.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:12
Metre 2033 ücretsiz oldu! 15 Mart'a kadar Steam'de ücretsiz olan Metro 2033 sistem gereksinimleri neler?

Kıyamet sonrası olayları konu alan Metro 2033, gelişticisi 4A Games tarafından yapılan açıklamayla, 15 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak kullanıma açıldığı duyuruldu. Metro 2033 sistem gereksinimleri neler?

Dijital oyun mağazaları son zamanlarda oyunlarda yaptığı indirimlerle gündeme geliyor. Bildiğimiz üzere Epic Games haftalık olarak platformundaki oyun severlere ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bu rekabetin arkasında kalmaya niyeti olmayan Steam ise, bu duruma karşı hamleler yapmaya devam ediyor. Yayıncı şirket geçtiğimiz gün Metro 2033 isimli FPS oyununu platformunda ücretsiz olarak 15 Mart tarihine kadar oyunculara sundu.

4A Games'in geliştiriciliğini yaptığı oyun serisi Metro 2033, Steam üzerinden 15 Mart tarihine kadar oyun severler tarafından kütüphaneye eklenebilir durumda bulunacak. Bu tarihe kadar kullanıcılar tarafından alınan Metro 2033, sınırsız olarak kullanılabilecek.

METRO 2033 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7
  • İşlemci: Dual core CPU (herhangi bir Core 2 Duo ya da daha iyisi)
  • Bellek: 1GB
  • Ekran kartı: DirectX 9, Shader Model 3 uyumlu ekran kartı (GeForce 8800, GeForce GT220)

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7
  • İşlemci: Dört çekirdekli işlemci
  • Bellek: 2GB
  • Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya daha iyisi
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