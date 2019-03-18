Metin Hara'dan Ayrılan Adriana Lima'dan Mevlana Paylaşımı

Türk yazar Metin Hara aşkı ile uzun süre konuşulan ve ayrıldıktan sonra depresyona girdiği konuşulan Adriana Lima'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ünlü model, Mevlana'nın sözlerini paylaştı.

ARAPÇA KOLYE İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Victoria Secret'ın ünlü modellerinden olan Adriana Lima, son 2,5 yıldır Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündemden düşmedi. Geçtiğimiz aylarda boynundaki Arapça yazılı kolyeyle dikkatleri üzerine çeken güzel yıldız, şimdi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözüyle mesaj verdi. Metin Hara ile ayrıldıktan sonra podyumlara veda eden Lima, önceki gün Instagram hesabının hikaye kısmında Mevlana'nın şu sözünü paylaştı:

"Hakk'ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? RUMI..."

HALA DEPRESYONDA

Bu paylaşım ardından Türk kullanıcılar tam not aldı. Öte yandan ayrılığı atlatamadığı konuşulan Lima'nın hala depresyonda olduğu iddia edildi.