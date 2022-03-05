Son dakika gündem: METİN AKPINAR, KAYBETTİĞİ 'İZİNSİZ GÖSTERİM' DAVASINA İTİRAZ ETTİ; İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

TÜRK sinemasının usta oyuncusu Metin Akpınar, oynadığı filmlerin kendisinden izin alınmadan yayınlandığı iddiasıyla televizyon kanalına açtığı davayı kaybedince İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, eksik inceleme ve değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar, icracı sanatçı, oyuncu olarak 'Salak Milyoner', 'Köyden İndim Şehre', 'Mavi Boncuk', 'Tatlı Dillim' ve 'Yalancı Yarim' isimli filmlerde oynadı. 5 sinema filmi, iddiaya göre 2016 yılında bir televizyon kanalında yayımlandı. Ünlü oyuncu da rol aldığı bu filmlerin kendisinden izin alınmadan yayınlandığı gerekçesiyle dava açtı. Metin Akpınar'ın haklarının ihlal edildiğini dilekçesinde belirten avukat Burçin Hekimoğlu, "Bu eserlerin televizyon vasıtasıyla umuma iletimi ve yeniden iletimi hususunda müvekkilimiz herhangi bir kişi veya kuruma izin verememiştir. Bu filmlerin yayınlanmasıyla davalı şirket, müvekkilimizin hakkını ihlal etmiştir. Bu filmlerin televizyonda yayınlanmasıyla müvekkilimize ödenecek rayiç bedellerin bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmesini istiyoruz. Şimdilik 2 bin 250 liranın tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

İSTİNAF: KANUNUN AMACI SANATÇIYI KORUMAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel