Meteorolojiden Vatandaşlara Sevindiren Haber! Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleregöre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nungüneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars ,Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN'IN GÜNEY İLÇELERİNDE KAR BEKLENİYOR

Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla ve Şırnak çevrelerindekuvvetli sağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ıngüney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sisve pus bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığ tehlikesibulunuyor.

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğerbölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.