Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün, kuvvetli yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ile 4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

"SEL, SU BASKINI, KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE AZALACAK

Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ile 4 derece azalacak ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Denizlerde ise Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16 derece

İstanbul: Parçalı, çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 15 derece

İzmir: Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 20 derece

Bursa: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece

Trabzon: Parçalı bulutlu 18 derece

Erzurum: Parçalı bulutlu 5 derece

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16 derece

Kaynak: AA