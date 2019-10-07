Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak

07.10.2019 12:50

Meteoroloji, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden alınan son verilere göre, İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak. Öte yandan Doğu Anadolu bölgesinde; Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak

"SEL VE SU BASKININA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre,İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek.

6 İL İÇİN FIRTINA UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek. Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Kaynak: DHA