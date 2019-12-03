Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Haberler » Güncel » Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi.

03.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:48
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

tarafından yapılan uyarıda 'in iç kesimlerinde yarın karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi.

MEVSİMİN İLK KARI GELİYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Ayrıca açıklamada, yağışların etkisini kaybetmesi ile birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler