Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! Yarına dikkat
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Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! Yarına dikkat

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Günlerdir sıcak havanın etkisinde olan İstanbul için valilikten ve Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı geldi. Yarın için yapılan peş peşe uyarılarda, ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Dün 38 derece sıcaklığı gören İstanbul için Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı geldi. 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.

YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada da, "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! Yarına dikkat
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