Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek

02.10.2019 17:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Ekim arası beklenen yağışla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Cuma gününden itibaren Türkiye'nin soğuk hava dalgasına maruz kalacağı açıklandı. Meteoroloji ayrıca hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağını da açıkladı.

SOĞUK HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu haritalarına göre soğuk hava dalgasının önümüzdeki Çarşamba günü yurdu terk edeceği belirtildi.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN TWITTER'DAN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor" denildi.