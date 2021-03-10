Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'a gece saatlerinden cuma günü sabah saatlerine kadar kar yağacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 santimetre) olması bekleniyor.

VATANDAŞLAR OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 İLE KUVVETLİ SAĞANAK

Öte yandan, Meteoroloji Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'a kuvvetli sağanak uyarısı verildi. Meteoroloji, 11 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.