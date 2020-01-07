Meteoroloji uyardı
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Meteoroloji uyardı

Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, uyarılarda bulunarak kar yağışının yerini soğuk havalara bırakacağını söyledi.

07.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:31
Meteoroloji uyardı

Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper , uyarılarda bulunarak kar yağışının yerini soğuk havalara bırakacağını söyledi.


Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışın ardından kent genelinde kapanan her hangi bir yol bulunmazken, Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, ve Damlalı boğazı gibi bölgelerde kar yağışının devam edeceğini belirtirken, kent merkezinde etkisi yitireceğini bildirdi. Akçakaya, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve dona çekeceğini de bildirerek vatandaşların özellikle trafikte dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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