Meteoroloji müdürlükleri adli olayların aydınlatılmasına "meteorolojik bilgiler"le katkı sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji müdürlükleri adli olayların aydınlatılmasına "meteorolojik bilgiler"le katkı sunuyor

Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Meteoroloji müdürlükleri adli olayların aydınlatılmasına 'meteorolojik bilgiler'le katkı sunuyor

Meteoroloji müdürlüklerine sigorta ve tarım sektörünün yanı sıra tarafların iddialarını açıklığa kavuşturmak için adli konularda da bilgi başvurusunda bulunuluyor.

Meteoroloji müdürlüklerine sigorta ve tarım sektörünün yanı sıra tarafların iddialarını açıklığa kavuşturmak için adli konularda da bilgi başvurusunda bulunuluyor.

Radarları sayesinde vatandaşlara hava durumuyla ilgili önceden bilgilendirmede bulunan Meteoroloji müdürlükleri, birçok sektörün taleplerini de karşılıyor.

Meteoroloji müdürlüklerine sigorta ve tarım sektörünün yanı sıra adli konularda da bilgi almak amacıyla başvuru yapılıyor. Müdürlük verdiği bilgiyle mahkemelere olayların aydınlatılmasında yardımcı oluyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden 2019'da 1465 meteorolojik bilgi talebinde bulunuldu. Bu taleplerin 1135'ini sigorta sektörü oluşturdu. Sigorta sektörünü 80 başvuru ile adalet, 64 bilgi talebiyle eğitim sektörü takip etti.

Geçen yıl ise 1183 meteorolojik bilgi talebinin 797'sini sigortayla ilgili konular oluşturdu. Bu sektörleri 89 başvuruyla tarım ve 71 başvuruyla adli konular izledi.

Hava durumuyla ilgili konularda "hakem" rolünü üstleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine, mahkemelerin birçok konuda hakem olarak gördüğü Meteorolojiden bilgi talebinde bulunduğunu söyledi.

Gerçek bilgiye ulaşmak için kendilerine başvuran mahkemelerle kayıtlarındaki bilgiyi paylaştıklarını belirten Gültekin, "Örneğin bir inşaatta oluşan zararın, taraflardan biri yağıştan diğeri ise müteahhitten kaynaklandığını iddia ediyor. Mahkemeler bu gibi anlaşmazlıklarda Meteorolojiden yağış durumu hakkında bilgi istiyor." dedi.

Olağanüstü hava olayı nedeniyle aracında oluşan hasarın parasını sigortadan alamayan kişilerin de konuyu yargıya taşıyabildiğine işaret eden Gültekin, bu durumlarda da söz konusu olayın yaşandığı yerdeki hava olayları hakkında bilgi talep edildiğini dile getirdi.

Gültekin, mahkemelerden zaman zaman adli olayların aydınlatılması için de bilgi talep edildiğini belirterek, "Hırsızlık olaylarında şikayetçi, mahkemedeki ifadesinde hırsızı gördüğünü söylüyor. Hırsız da 'Hava çok karanlıktı o gece beni görmüş olması mümkün değil' diyerek kendisini savunuyor. Mahkemelerden 'Olayın yaşandığı gece hava açık mıydı, bulutlu muydu, dolunay var mıydı? gibi sık sık bilgi talepleri alıyoruz. Pek çok adli vakada bilgi talebi yelpazesi genişliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Hazal Kaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteoroloji müdürlükleri adli olayların aydınlatılmasına "meteorolojik bilgiler"le katkı sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:22:00. #1.16#
title