Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu

18.08.2019 19:59

İstanbul'da yaşanan felaketi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meteoroloji Genel müdürlüğünü eleştirerek ikazın geç geldiğini ifade etmişti. Meteoroloji ise eleştirilere gerekli ikazların yapıldığını fakat uyarıların dikkate alınmadığı belirterek cevap vermişti. Tartışmaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de dahil oldu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı İmamoğlu sel felaketi sonrası, "Meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. Yani, 12.30'da AKOM'a orta şiddetli bir uyarı gelmiştir. Tabii hem zamanı hem uyarının biçimi yeterli olmamıştır. Zira 114 kilo yağmur düşmüştür bu alana. Tabii ciddi bir fark var arada. Tabii Üsküdar ve birkaç ilçemize de 40 -45 kilo saatte yağış olmuştur. Tüm kurumların tedbirleri alma konusunda erken uyarı sistemini de iyi bir şekilde işlemesi lazım. Bu konuda kurumsal işbirliğini de güçlendireceğiz." demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZA 'E-POSTA YOLUYLA' GÖNDERİLMİŞTİR"

Meteoroji İmamoğlu'nun "Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı. AKOM'dan bilgileri kontrol ettirdim bize Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul'da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti" eleştirisine yanıt vererek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren yayımladığımız Hava Raporlarımızda; Yurdumuzun Kuzey ve Kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışlı sistem tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, basın- yayın organlarımız ile paylaşılmıştır. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma tarihlerinde sabah 06.00 ile akşam saat 18.00 de yayımladığımız "hava raporlarında" yer alan "Marmara Bölgesinin Doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisini içeren bilgiler; belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza "E-posta yoluyla" gönderilmiştir. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hazırladığımız tüm tahmin ve öngörü uyarılarımız; Kurumsal internet sitemiz, E-posta, MGM Mobil Uygulaması, Sosyal Medya Hesapları, Kısa Mesaj Servisi (SMS), faks, telefon ve resmi yazılarla yerel ve ulusal basın aracılığı ile hızlı ve yoğun bir şekilde halkımıza ve yetkililere anında ulaştırılmıştır. Nitekim; 'Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen kuvvetli yağışla' ilgili haberler; 14/15/16 Ağustos 2019 tarihlerinde tüm basın-yayın organlarımız, günler öncesinden bültenlerinde İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış konusuna gerek canlı yayınlarla gerekse de ara ve ana haber bültenlerinde sıkça ve defaten yer vermişlerdir." ifadelerini kullanmıştı.

"YÖNETİCİLERİN İŞLERİNİN BAŞINDA OLMASI GEREKİR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmamoğlu ile Meteoroloji arasında yaşanan tartışmaya dahil olarak, "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor." ifadelerini kullandı.