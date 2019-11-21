Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
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Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağını bildirdi. Sağanağın gece saatlerinden itibaren İzmir'in ve Muğla'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. AFAD da Kıyı Ege ile ilgili uyarıda bulundu.

21.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:32
Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarından itibaren ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren 'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve 'nın batısında (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

KIYI 'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD DA UYARDI

Konuyla ilgili, AFAD da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı ve Muğla'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.''

İSTANBUL'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise gece ve yarın sabah yer yer pus ve sis öngörülüyor.


Kaynak: AA

Haber Videosu: Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
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