: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

19.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:04

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışı etkili olurken yeni hafta öncesinde Marmara ve Ege Bölgesi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi.

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Pazar günü Doğu Anadolu başta olmak üzere İç Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı etkili olacak. 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışını etkisini hissettirmeye başlayacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU - KAR BEKLENİYOR

MGM'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da kar yağışı yeni haftada görülecek. Pazartesi ve salı günü yağmurlu bir havanın etkisi altında olacak olan İstanbul, perşembe gününden itibaren kar ile tanışacak. Uzun bir süredir kara hasret olan İstanbullular ise okulların tatil olmasıyla birlikte karlı bir tatil geçirmenin hayalini kurmaya başladı. İstanbul'da hava sıcaklıkları yeni haftada 3 ile 6 derece arasında seyredecek.

ANKARA HAVA DURUMU - KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olduğu Ankara için yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi gece -4 derecelere kadar inmesi beklenen havanın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ile birlikte Ankara'ya soğuk bir gün yaşatması bekleniyor. Başkentte hafta içerisinde kar yağışının yer yer devam etmesi beklenirken perşembe gününden itibaren yeniden etkili olması öngörülüyor.

BURSA HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve karlı hava Bursa'da etkili olmaya başlayacak. Pazar gününü yağmurlu bir şekilde geçirecek olan Bursalılar yeni haftayla birlikte kar yağışı ile tanışacak. Bursa'da pazartesi günü sıcaklıklar gece saatlerinde 0 dereceye kadar inerken kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Kentte kar yağışı hafta içerisinde aralıklarla devam edecek.

KONYA HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Konya'da sıcaklıkların -3 seviyelerine kadar inmesi beklenirken pazartesi günü kar yağışının beklendiği duyuruldu. Hafta içerisinde yer yer devam etmesi beklenen kar yağışının hafta sonuna doğu artması öngörülüyor.

BOLU HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre Bolu'da pazartesi günü itibariyle yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların eksi derecelerde olması beklenirken vatandaşların don olaylarına karşı önlem alması yönünde uyarı geldi.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan karlı ve soğuk hava Gaziantep'de de etkisini hissettirmeye başlıyor. Sıcaklıkların gece -2 derecelere kadar inmesi beklenirken hafta içerisinde kar yağışı yer yer etkili olacak.

ERZURUM'DA KAR DEVAM EDİYOR

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı Erzurum'da da aralıklı olarak yoğun bir şekilde görülmeye devam ediyor. Sıcaklıkların ekşi derecelere indiği Erzurum icin MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kocaeli'de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı 3 dereceye kadar inecek. Salı ve çarşamba günlerinde de devam etmesi beklenen yağmurlu havanın çarşamba gecesinden itibaren karla karışık şekilde etkili olması bekleniyor.

MANİSA HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Manisa'da da etkisini hissettiriyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte karlı bir tatil geçirmek isteyen Manisalılar için MGM'den son dakika açıklaması geldi. Manisa'da yeni hafta içerisinde kar yağışının beklenmediği bildirildi.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kışın soğuğu en fazla illerden bir tanesi olan Kayseri'de bu sene de sıcaklıklar eksi dereceleri görmeye devam ediyor. Sıcaklıkların -7 derecelere kadar inmesi beklenen Kayseri'de Pazar akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'den yapılan açıklamada vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.

BALIKESİR'DE DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Türkiye önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir kar yağışlı havanın etkisi altına girerken Balıkesir'de de beyaz örtü hakim olacak. MGM'den yapılan açıklamaya göre; Pazartesi'nden itibaren bütün hafta boyunca kar yağışı etkili olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Kahramanmaraş'ta yağmur şeklinde görülecek.

VAN YİNE KAR YAĞIŞINA TESLİM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk ve karlı hava yeni haftada da birçok ilde görülecek. Van'da sıcaklıkların -9 derecelere kadar inmesi beklenirken MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Tekirdağ'da yağmurla birlikte hissedilecek. Pazartesi günü 1 dereceye kadar düşmesi beklenen havayla birlikte MGM vatandaşların don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.

DENİZLİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesinde soğuk ve yağışlı hava bu hafta da görülecek. MGM'den yapılan açıklamaya göre pazartesi günü Denizli'de bulutlu bir hava beklenirken haftanın diğer günlerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

SAKARYA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; haftanın başında yağmurlu bir havanın etkisi altında olması beklenen Sakarya'da perşembe gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olduğu illerden biri olan Eskişehir'de beyaz örtü bu hafta da etkisini gösterecek. Sıcaklıkların -4 derecelere kadar inmesi beklenirken kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek.

KASTAMONU °C, 3°C

MGM'de yapılan açıklamaya göreKastamonu'da hava çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

ZONGULDAK °C, 7°C

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Zonguldak için de etkili oluyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre Zonguldak'ta hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak.

TRABZON HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Doğu Karadeniz'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken merkezde ise yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

MALATYA HAVA DURUMU

İç Anadolu bölgesi için MGM'den son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Malatya pazar ve pazartesi günlerine kar yağışı ile başlayacak. Malatya'da sıcaklıkların eksi 5 derecelere kadar inmesi bekleniyor.

SİVAS BEYAZ ÖRTÜYE TESLİM

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Sivas'ta da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre; Sivas'ta pazar gününden itibaren olmak üzere hafta boyunca kar yağışı yoğun bir şekilde görülecek.

TOKAT HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre Tokat'ta pazartesinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların ise -3 seviyelerine kadar inmesi bekleniyor.

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