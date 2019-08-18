Meteoroloji: Yağışlar, Karadeniz ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde etkili olacak

18.08.2019 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR; ORTA KARADENİZ'DE VE İÇ ANADOLU'NUN KUZEYİNDE ETKİLİ OLACAK

Kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji "Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

iSTANBUL'DA, METREKAREYE 100 KİLOGRAMDAN FAZLA YAĞIŞ: 1 ÖLÜ

İstanbul'da dün gerçekleşen sağanak yağışta metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düşmüş, pek çok yolda çökmeler meydana gelmişti. Vapur ve tramvay seferlerinin bir süreliğine iptal edildiği kentte, Unkapanı'nda, alt geçitte bir kişinin cansız bedenine rastlanmıştı.