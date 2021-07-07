Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye'yi hafta başından beri etkisi altına alan yağışlar etkisi artıracak. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 il için kuvvetli yarış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 kentimizde kuvvetli olması beklenen yağışların sel ve su baskınına neden olabilir.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yapılan uyarıda, yağışların bu gece tekrar etkisini artırarak Bilecik, Bolu ve Bartın illeri ile Ankara'nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İŞTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN 25 İL

Meteoroloji'nin perşembe günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptığı iller şöyle sıralandı: İstanbul, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Sinop, Karabük, Bartın, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarı

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşların ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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